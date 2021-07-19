Задержаны подозреваемые в групповом изнасиловании жительницы Карелии

Жертвой насильников стала 38-летняя жительница Карелии. Двух подозреваемых задержали. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Следователи установили, что преступление было совершено ночью 16 июля в Сегеже. Двое мужчин выпивали. После чего, применив насилие к находившейся с ними в одной квартире женщине, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Подозреваемые находятся под стражей. Расследование продолжается. (фото proural.info)