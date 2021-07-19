19 июля 2021, 17:40
Мужчину убило током в Карелии
Следователи выясняют обстоятельства гибели 42-летнего работника «Прионежской сетевой компании» в Лахденпохье
16 июля около 16 часов на аварийном электросетевом участке в районе улицы Бусалова в Лахденпохье погиб мужчина.
По данным следователей, 42-летний работник АО «Прионежская сетевая компания» при проведении ремонтных работ по обрыву электрических сетей получил смертельный удар током.
Следком Карелии устанавливает обстоятельства гибели мужчины. Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев, должностных лиц. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение. (фото vk.com)