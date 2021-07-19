Мужчину убило током в Карелии

16 июля около 16 часов на аварийном электросетевом участке в районе улицы Бусалова в Лахденпохье погиб мужчина.

По данным следователей, 42-летний работник АО «Прионежская сетевая компания» при проведении ремонтных работ по обрыву электрических сетей получил смертельный удар током.

Следком Карелии устанавливает обстоятельства гибели мужчины. Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев, должностных лиц. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение. (фото vk.com)