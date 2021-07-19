Клещи за неделю покусали 26 жителей Карелии

За прошедшую неделю в Карелии клещи покусали 26 человек, из них - 5 детей. В Петрозаводске зарегистрировано 12 обращений, в том числе – один ребенок, рассказали сегодня в Роспотребнадзоре.

Всего по данным на 16 июля в лечебно-профилактические учреждения республики из-за клещей обратились 2712 человек, из них детей - 520. В Петрозаводске зарегистрировано 1420 обращений, в том числе 233 – дети.

С начала эпидсезона подтверждены пять случаев заболевания клещевого энцефалита, семь случаев клещевого боррелиоза, из них один ребенок. За прошедшую неделю зарегистрирован один случай подозрения на клещевой боррелиоз (Медвежьегорский район). (фото iz.ru)