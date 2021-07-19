Продававший мопед подросток оставил отца без денег

50-летний житель Карелии рассказал полиции о несакционированном списании с его банковской карты. Мужчина лишился почти 93 тысяч рублей.

Житель Сортавалы рассказал, что его сын продавал мопед в Интернете. Покупатель связался с юношей и пообещал внести задаток. Покупатель попросил назвать номер банковской карты для перевода и сообщить секретный код с обратной стороны.

Поскольку своего счета у подростка не было, он назвал данные карты своего отца, заодно указав и коды подтверждения. В итоге у мужчины трижды списали разные суммы. Полиция организовала проверку. (фото 9111.ru)