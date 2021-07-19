19 июля 2021, 15:36
Происшествия

Мужчины подрались после ДТП на улице Шотмана

Момент аварии и драки попал в объектив городской камеры видеонаблюдения

Два легковых автомобиля столкнулись сегодня ночью на улице Шотмана в районе пересечения с улицей Краснофлотская в Петрозаводске. Момент столкновения запечатлела камера CityLink.

Судя по записи, один из автомобилей двигался задом, возможно, пытаясь развернуться. Другой автомобиль в это время двигался в прямом направлении. Произошло столкновение. Машину, которая двигалась в прямом направлении, отбросило на угол перекрестка и светофор, передает dtpptz.ru.

Из машины темного цвета вышел человек, который мгновенно стал избивать пассажира другого авто, а затем, видимо, досталось и водителю, и самой машине.

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Драка
ДТП
новости петрозаводска