Петрозаводчанин вызвал эвакуатор и сдал чужой контейнер в металлолом

Чтобы украсть принадлежащий строительной компании контейнер, злоумышленник вызвал эвакуатор. Огромную емкость увезли с места постоянной дислокации прямо в точку приема металлолома, сообщили в региональном МВД.

Когда руководство фирмы хватилось контейнера, вызвали полицейских. Вещь хотя и не особо дорогая – всего 20 тысяч рублей – но очень нужная в работе.

Сотрудники угрозыска выяснили, что чужое имущество похитил 34-летний горожанин. Он оказался очень изобретательным и увез контейнер на эвакуаторе. Это в конечном итоге его и подвело.

Петрозаводчанин признался и рассказал, что деньги от продажи тары уже потратил.

У него нет постоянного источника дохода, зато есть прежняя судимость за имущественные преступления. Теперь к ней, вероятно, прибавится новая. // Фото: Яндекс.Карты