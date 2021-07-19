КАМаз из Карелии раздавил велосипедиста под Архангельском и уехал

Водитель КАМаза из Карелии в воскресенье, 18 июля, сбил велосипедиста в Архангельской области. Мужчина погиб, его личность до сих пор не установили. В группе «Полиция Северодвинска» сообщили, что карельский шофер скрылся с места ДТП.

Смертельная авария случилась в 11:25 на 856-м километре автодороги М-8 «Холмогоры».

Мужчина на велосипеде ехал по краю дороги, сзади в него врезался тяжелый грузовик. Велосипедист на месте погиб, его личность еще предстоит установить. На вид мужчине 30-40 лет.

А вот водителя КАМаза с помощью очевидцев ДТП полицейские нашли. Свидетели аварии рассказали, что грузовик уехал в сторону Вельска. Подозреваемого задержали, это 45-летний житель Карелии. // Фото: «Полиция Северодвинска»/ ВКонтакте