Звеневшего в колокольчик гражданина ночью задержали в Петрозаводске

Тревожная кнопка сработала в ночь на воскресенье в одной из компаний столицы Карелии. В Росгвардии сообщили, что выехали на место ЧП и обнаружили мужчину, который вел себя очень странно.

Когда росгвардейцы приехали по вызову, администратор рассказал им, что в туалете закрылся неизвестный гражданин. Он зашел в здание, уже будучи в явно неадекватном состоянии.

Из-за запертой двери слышались громкие крики, мужчина также зачем-то звенел в колокольчик. Он не реагировал ни на какие замечания, при этом был агрессивен.

Сотрудникам Росгвардии 28-летний мужчина заявил, что ему стало плохо. Он попросил вызвать бригаду скорой помощи. Росгвардейцы передали гражданина медикам и составили заявление об административном правонарушении. // Фото: Shutterstock