Два автомобиля перевернулись на «Коле» в одно время в разных местах

В воскресенье, 18 июля, в двух районах Карелии произошли аварии в одно и то же время. И обе – на трассе «Кола». Одно ДТП сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали в Кондопожском, второе – в Сегежском.

Оба случились ровно в 21:00. На трассе «Кола» водитель «Шкоды» выезжал со второстепенной дороги и не дал преимущество «Митсубиси», как того требуют правила.

В итоге влетел в бок японской иномарки, та от сильного удара слетела в кювет. Пострадала 33-летняя пассажирка из Мурманской области. Инцидент случился на 478-м километре дороги.

В Сегежском районе авария на той же трассе произошла на 679-м километре. Водитель не справился с управлением «Лада Гранта», съехал с трассы и опрокинулся в кювет. В результате 27-летний автомобилист пострадал. //

Фото: Госавтоинспекция Карелии