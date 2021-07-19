Пьяная дама положила на лавочку смартфон и этим спровоцировала вора

В полицию Кондопоги обратилась 58-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что потеряла свой смартфон, и просила помочь его найти. В итоге правоохранители обнаружили не только сам гаджет, но и его похитителя, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Карелии.

Жительница Кондопоги выпивала с друзьями, а наутро не нашла смартфон. Она не предполагала, где может быть гаджет. Полицейские выяснили, что его украл 27-летний ранее судимый горожанин.

Он не стал отпираться и пояснил, что увидел на скамейке около дома очень сильно пьяную женщину. Рядом лежал телефон, который мужчина не преминул прибрать к рукам.

Он в тот же день продал смартфон приятелю, а деньги пропил. Полицейские изъяли похищенное и возбудили уголовное дело. // Фото: stolica