В Карелии отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

В пятницу, 30 июля, в Карелии перестал действовать режим чрезвычайной ситуации. О его отмене сообщил глава региона Артур Парфенчиков. По словам руководителя республики, ситуацию с лесными пожарами получилось стабилизировать.

Все крупные природные пожары, в том числе и те, которые угрожали населенным пунктам, на данный момент локализованы. Новых возгораний нет. При этом закончилась аномально знойная и сухая погода. Это позволило отказаться от режима ЧС.

Однако глава республики напомнил, что особый противопожарный режим в Карелии все еще продолжает действовать. В лесах запрещено разжигать костры, использовать мангалы.

В пяти районах ограничен доступ в леса. Это Лоухский, Калевальский, Беломорский, Кемский и Муезерский районы.