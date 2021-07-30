Жители Петрозаводска возмущаются запретом гулять во дворах школ

Родители в Петрозаводске недоумевают, почему их с детьми не пускают гулять во дворы некоторых школ. Руководство ввело запрет на посещение этих территорий. Вопрос подняла в группе «Подслушано ПТЗ» одна из подписчиц.

Она пришла вечером 29 июля с четырехлетним сыном погулять во дворе Академического лицея в Древлянке. Однако появившийся сторож вежливо попросил покинуть территорию.

«На мой вопрос «Почему, мы что-то сделали не так?» долго извинялся и сказал, что это распоряжение администрации школы - гулять запрещено. Объявлений о том, что гулять на территории школы запрещено, нигде не увидела. Пребываю в недоумении», написала женщина.

Она интересуется у земляков, правомерен ли такой запрет. В ответ ей посоветовали гулять на площадке около «Столицы», потому что пришкольные территории должны быть закрыты для доступа посторонних в нерабочее время.

Правда, с автором этого сообщения другие пользователи не согласились. Они назвали такие запреты абсурдом.

«Сначала забором обнесли стадион и детей на него не пускают, теперь и на территории школы находиться нельзя. Абсурд. К слову, в школах №№ 46, 43, 1-м лицее ни с чем подобным не сталкивались ни разу. За что большое спасибо администрации этих школ!», - заявил подписчик группы.

Другие подчеркнули, что все в городе должно быть не от детей, а для них. А на площадке у «Столицы» гулять детям неудобно.

«У 12-й школы также закрыта площадка. Почему? Дети должны скитаться по улицам, подвалам, подъездам, а на площадку, где не носятся машины, как во дворах, им нельзя», - посетовал еще один горожанин.

Он обратил внимание на то, что на школьных площадках везде есть сторожа, камеры видеонаблюдения. Если произойдет что-то плохое, всегда можно вызвать полицию. // Фото: администрация Петрозаводска