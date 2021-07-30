30 июля 2021, 17:29
Общество

В Петрозаводске ищут директора для школы №3

Мэрия принимает документы от соискателей до 2 сентября

Мэрия Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора школы №3 с углубленным изучением иностранных языков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К соискателям предъявляются следующие требования: высшее профессиональное образование по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления либо менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.

Документы от кандидатов принимаются со 2 августа по 2 сентября. Фото pixabay.com/niekverlaan

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Петрозаводск
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