Группу гаражей демонтируют на Кукковке

Мэрия Петрозаводска распорядилась снести очередную группу гаражей в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации карельской столицы.

Под снос попали три гаража, расположенные в районе дома №16 по улице Питкярантской на Кукковке. В мэрии считают, что эти конструкции были установлены незаконно и самовольно.

Земельные участки будут освобождены в период со 2 по 10 августа. Фото администрации Петрозаводска