Лесной пожар из Карелии перекинулся в Финляндию

Природный пожар в Карелии «перешел» границу с Финляндией. Инцидент случился в минувшую пятницу, 23 июля. Пограничники Северной Карелии вызвали спасательную службу в район Руунаа города Лиекса (к северо-востоку от Йоэнсуу) примерно в половине пятого, передает Yle.fi.

Лес горел на небольшой площади примерно 0,1 гектара. В ликвидации лесного пожара участвовали двенадцать спасателей и несколько пограничных патрулей. Огонь удалось погасить примерно к десяти вечера.

Со слов дежурного пожарного Вилле-Петтери Пулккинена, причины возгорания неизвестны, финские власти не будут проводить расследование, так как это входит в зону ответственности российской стороны.

По сообщению издания, в Карелии этот пожар уничтожил примерно в пять раз больше леса, чем в Финляндии. При пожаре или его тушении никто не пострадал. (фото: Henrietta Hassinen, Yle, на главной: regnum.ru, Kaibab National Forest)