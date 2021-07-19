Чернику и морошку в Финляндии будут собирать украинцы и тайцы

В Финляндию приехали первые сборщики лесных ягод из-за рубежа. Это граждане Украины и Таиланда, которые хотят заработать. Однако урожай черники и морошки будет не особенно хорошим, пишет Yle.

По данным издания, в этом году соберут меньше ягод в лесах Финляндии. Причина в слишком засушливом сезоне. Тем не менее предприниматели все же пригласили иностранных сборщиков.

В ассоциации работающих в сфере натуральных продуктов сообщили, что летом Финляндия примет около трех тысяч сборщиков черники и морошки. Украинцев из них примерно 500 или 600 человек.

Ранее в стране собирали клубнику, в этих работах было задействовано гораздо больше иностранцев – до 10 тысяч.

Но ягода из-за жары поспела раньше срока, причем все сорта почти одновременно. Работников не хватало, предприниматели опасались, что собрать все не получится. // Фото: vsluh.ru