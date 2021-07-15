Финляндия разрешит въезжать полностью привитым от ковида иностранцам

В Финляндию с 26 июля смогут въехать граждане всех стран. Есть одно условие: у них должет быть сертификат о полной вакцинации против коронавируса. Причем препарат должен быть обязательно одобрен Евросоюзом или ВОЗ, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение финского МВД.

Попасть в страну можно будет и после перенесенного в последние полгода COVID-19. Но такая возможность теперь доступна только для жителей ЕС и государств Шенгена.

Для путешественников из третьих стран, к которым относится и Россия, по-прежнему действуют ограничения. Они сохранятся до 22 августа, не исключено, что потом их продлят.

В июле финские власти посоветовали своим гражданам не ездить в Россию из-за ухудшающейся там ситуации с коронавирусом. // Фото: pixabay