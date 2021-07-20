Министр МЧС России прибыл в Карелию: фото и видео с места события

В поселок Найстенъярви прибыл министр МЧС России Евгений Зиничев. Его встретил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ранее мы сообщили, что Зиничев вылетел из Москвы в Петрозаводск. Вертолетом МЧС министра доставили в охваченный лесным пожаром поселок в Суоярвском районе.

Наш коррепондент шлет фото и видео встречи министра. Новость дополняется. Смотрим два прикрепленных видео.