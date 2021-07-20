20 июля 2021, 11:03
Министр МЧС России прибыл в Карелию: фото и видео с места события
В Найстенъярви приземлился вертолет Евгения Зиничева
В поселок Найстенъярви прибыл министр МЧС России Евгений Зиничев. Его встретил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Ранее мы сообщили, что Зиничев вылетел из Москвы в Петрозаводск. Вертолетом МЧС министра доставили в охваченный лесным пожаром поселок в Суоярвском районе.
Наш коррепондент шлет фото и видео встречи министра. Новость дополняется. Смотрим два прикрепленных видео.