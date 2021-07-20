20 июля 2021, 10:29
Политика

В Карелии ожидают прибытия министра МЧС России

В ожидании высокопоставленных гостей активизировалось тушение лесного пожара

В Найстенъярви Суоярвского района ожидают прибытия министра МЧС России Евгения Зиничева. По сведениям работающих в Найстеньярви сотрудников МЧС, министр вылетел из Москвы в Петрозаводск, а затем направится в Найстеньярви. Обстановка здесь сейчас так себе, имеет место задымление, в лесу видны открытые очаги пламени.

Говорят, сюда прибудет также глава Рослесхоза Иван Советников.

В преддверии прилёта министра активизировалось тушение пожара. Каждую минуту летают вертолёты с водой, передает наш корреспондент, находящийся на месте событий. Новость дополняется.

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