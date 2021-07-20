Наталья Кармазина стала заместителем мэра Петрозаводска

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский назначил своим заместителем Наталью Кармазину. Об этом он сообщил на своей страничке в соцсети.

«С сегодняшнего дня к исполнению обязанностей заместителя главы Администрации – председателя комитета социального развития приступила Наталья Владимировна Кармазина»,

- сообщил Любарский.

В городской администрации Наталья Владимировна будет курировать школы, детские сады, молодежную политику, спорт, культуру, заниматься вопросами семьи и детства. Ее комитету подведомственны более 100 учреждений. Кроме того, в качестве куратора Наталья Владимировна будет отвечать за Зареку и Голиковку.

Наталья Кармазина – кандидат педагогических наук, имеет управленческий опыт в сфере образования. Ранее она трудилась в должности первого заместителя министра образования и спорта Республики Карелия, руководила Петрозаводским базовым медицинским колледжем, Центром развития образования города Петрозаводска и филиалом Института международного права и экономики (ИМПЭ) им. А. С. Грибоедова. // Фото: rk.karelia.ru