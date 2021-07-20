20 июля 2021, 07:41
Песков рассказал, чем займется вице-премьер Голикова на Северо-Западе
Ранее стало известно, что за Северо-Западным федеральным округом будет присматривать вице-премьер Татьяна Голикова
Установленное кураторство вице-премьеров над регионами не будет дублировать институт полномочных представителей президента в округах. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По его словам, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заранее сообщал президенту о создании кураторов над округами.
«Это разделение функций. У правительства речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития. А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга»,
— пояснил Песков.
Фото: osnmedia.ru