Песков рассказал, чем займется вице-премьер Голикова на Северо-Западе

Установленное кураторство вице-премьеров над регионами не будет дублировать институт полномочных представителей президента в округах. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заранее сообщал президенту о создании кураторов над округами.

«Это разделение функций. У правительства речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития. А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга»,

— пояснил Песков.

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