Схему управления регионами в России принципиально изменили

Все федеральные округа в России теперь будут курировать вице-премьеры. Такое решение принял глава кабмина Михаил Мишустин. За каждым округом премьер закрепил отдельного куратора, передает ТАСС.

Об изменениях глава российского правительства сообщил на совещании с подчиненными 19 июля. Он отметил, что кураторство позволит обеспечить эффективное взаимодействие округов друг с другом.

«Это особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей», — заявил глава кабмина.

Эксперты полагают, что решение Мишустина в корне меняет систему управления регионами.

Что касается конкретных кураторов, то за ЦФО премьер закрепил главу аппарата правительства Дмитрия Григоренко, за Сибирским ФО - вице-премьера Викторию Абрамченко, за Северо-Западным – ее коллегу Татьяну Голикову.

Уральский ФО «достался» в ведение Юрия Борисова, Южный «отдали» Марату Хуснуллину, Приволжский - Дмитрию Чернышенко, Северо-Кавказский - Александру Новаку. Арктика и Дальний Восток по-прежнему в ведении Юрия Трутнева.

Вице-премьеры станут руководить социальным и экономическим развитием регионов. Они также займутся мониторингом инвестиционной привлекательности, обеспечением поддержки малого и среднего бизнеса, созданием рабочих мест.

Работу кураторов будет контролировать специальная правительственная комиссия, ее возглавит Марат Хуснуллин. // Фото: sourceinfo.ru