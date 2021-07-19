Волонтеры "Новых людей" борются с лесными пожарами в Карелии

Карелию затянул дым от лесных пожаров. Вечером 18 июля трасса «Кола» оказалась в нескольких местах перекрыта, огонь подбирался вплотную к населенным пунктам. Уже несколько суток пожарные борются с пламенем на подступах к Сегеже, смогом охвачены Пряжинский, Прионежский, Суоярвские районы. В этой ситуации активисты приступила к формированию отрядов волонтеров, готовых бороться с огнем.

Уверен, что каждый уже успел вкусить густой смог с пожаров наших лесов, с каждым часом ситуация становится еще более критической. В настоящий момент я формирую группы добровольцев, особенно нужна помощь в Пряжинском и Суоярвском районах.

Если у тебя сейчас выходной, ты живешь в Петрозаводске, Пряжинском районе или Суоярвском районе, и есть желание помочь нашим лесам – напиши мне, в личные сообщения. Инструмент есть, до леса на чём добраться тоже есть, обучение проведём, нужны люди,

- обратился к жителям Карелии руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Сергей Усатенко.

Напомним, что в воскресенье огнем была охвачена территория площадью более 3100 гектаров. И это только по официальным данным. Людей просят воздержаться от посещения леса.

Эколог Владимир Кванин

К сожалению, подобные пожары возникают в Карелии каждое лето. Понятно, что от жары не защититься, однако те масштабы, которые приобретают возгорания, свидетельствуют – что-то не ладно в организации нашего лесного хозяйства. В соседней Финляндии, с теми же климатическими условиями и такими же лесами, столь опасные ситуации регулярно не возникают. Причина, на мой взгляд, в том, что в наших лесах отсутствует хозяин, а госорганы просто не справляются с функцией надзора и контроля. В результаты мы каждый год вынуждены героически сражаться с лесными пожарами, вместо того, чтобы предотвращать подобные ситуации с помощью профилактики,

- комментирует эксперт-эколог, волонтёр и предприниматель Владимир Кванин.