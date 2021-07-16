Дым от лесных пожаров окутал Петрозаводск

Паблики «ВКонтакте» наводнили сообщения петрозаводчан о запахе дыма. Такие тревожные сообщения появились в группе «Подслушано в Птз»:

«Петрозаводск застилает дымом. Где-то недалеко горит лес?»

«Что от нас скрывают? Весь город в дыму».

В группе «Весь Петрозаводск» пользователи сообщили, что на Зареке, Кукковке и Древлянке ощущается сильный запах дыма.

Другие участники сообщества написали, что легкий запах чувствуется на Первомайке, также запах гари ощущается на Перевалке, в Сулажгоре, Ключевой, едкий запах на Птицефабрике, в Песках, Октябрьском, Голиковке.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что запах идет из соседних районов, где вспыхнули лесные пожары.

«С 14:30 на территории города появился запах гари. По информации АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» запах идет из соседних районов, где зарегистрированы лесные пожары», - комментирует ЕДДС, отмечая, что опасности для Петрозаводска нет. (фото vk.com)