Жители Найстенъярви: «Помогите спасти родину замечательных людей»

Жители Найстенъярви, окутанного дымом от горящих поблизости лесов, просят власти приказать спасателям немедленно приступить к тушению пожара. Свою мольбу они опубликовали в «Вконтакте». Обращение жителей поселка Суоярвского района опубликовал паблик «Отражение. Карелия».

«6 день не прекращается борьба добровольцев из числа жителей посёлка и волонтёров из других населённых пунктов, а также малочисленного состава спасательных бригад МЧС, с огнём от лесных пожаров, которые бушуют вблизи посёлка Найстенъярви Суоярвского района»,

- пишут селяне.

«Высокие чиновники лишь отчитываются о поступающей помощи из других регионов, областей, населённых пунктов, но никакой помощи на данный момент так и нет — колонна, состоящая из многочисленной техники и сотни человек личного состава приехали около 15 часов в посёлок Найстенъярви и спустя 4 часа даже не предприняли ни одной попытки для помощи в тушении огня»,

- утверждают авторы обращения.

«Мужчины и женщины посёлка днём и ночью продолжают неравный бой без специальных средств борьбы с огнём и СИЗ. Помощь от нескольких единиц пожарной техники, поезда и нескольких вылетов вертолёта катастрофически не хватает»,

- констатируют жители Найстенъярви.

В обращении говорится, что срочная помощь нужна ближайшим поселкам Суоёки и Тойвола, так как ветер направляет пожар в стороны от очага и поселки рискуют исчезнуть полностью.

«Пожалуйста, помогите спасти родину замечательных людей, которые совсем не заслужили оказаться в такой ситуации»,

- молят жители поселка.

«Окажите посильную помощь: отдайте приказы личному составу спасательных бригад немедленно приступить к тушению пожара; сменить уставших от тушения, голода, жажды и отсутствия сна добровольцев, дать возможность отдохнуть и набраться сил; организовать подвоз чистой питьевой воды; организовать сбор добровольческих бригад и с дальнейшим подвозом в критические зоны, где есть возможность бороться с распространением пожара», - резюмируют авторы письма. (фото vk.com)