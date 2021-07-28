МЧС закрыло для судов акваторию возле островов Валаам и Путсаари

Остров Путсаари, на котором находится скит Сергия Валаамского, охвачен огнем. 28 июля для тушения природного пожара привлекут самолет-амфибию Бе-200 МЧС России. Для забора воды самолету требуется обширная площадь свободной акватории Ладоги.

Из-за чрезвычайного положения 28 с 8:00 до 21:00 судоводителям запрещено выходить в открытую Ладогу в секторе -о.Валаам-о.Путсаари-Сортавала, предупреждает паблик «ГИМС Сортавала».

Судоводителей, которые отдыхают на прибрежных островах, просят покинуть данный район, отнестись с ответственностью и пониманием.

Напомним, накануне стало известно о том, что природный пожар площадью более 1,2 гектара угрожает перейти на здание церкви и два деревянных строения на острове Путсаари Валаамского архипелага. Следует уточнить, что Путсаари - остров в северной части Ладожского озера, входит в Ладожские шхеры. От материка отделен проливом Путсаренсалми шириной менее километра. В 20 километрах к юго-востоку от Путсаари расположен остров Валаам. (фото obtc.ru)