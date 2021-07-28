Медведь убил еще одного человека в красноярском парке «Ергаки»

Второе с начала лета нападение медведя случилось в красноярском парке «Ергаки». 27 июля в районе девяти озер Араданского хребта хищник напал на группу из четырех туристов. Один человек не выжил, другие смогли спастись. Факт гибели человека РИА Новости подтвердили в полиции.

По данным «Интерфакс», погибший мужчина приехал из Москвы. Его тело пока не обнаружено. На место трагедии выдвинулась группа спасателей, охотоведов, полиции и работников парка. Назначена проверка.

В пресс-службе парка изданию сообщили, что на территории Араданского хребта не осуществляется регулирование численности медведей, так как на у дирекции не хватает сил и средств. Руководство парка обратилось в краевое министерство экологии и рационального природопользования, а также к главам нескольких районов с предложением принять меры для закрытия парка для посещений с некоторыми исключениями. Туристам также рекомендовано отложить поездку в «Ергаки».

Ранее в этом парке медведь напал на группу туристов из 13 человек. Погиб подросток, который трудился в парке помощником, также пострадал еще один человек.

В Карелии на днях медведь атаковал автомобиль местных жителей. Мужчины оставили машину на дороге «Кемь-Калевала», а когда они вышли из леса, их поджидал неприятный сюрприз. Людям удалось спастись, спугнуть хищника помогли пожарные. (фото vesti.ru)