Медведь забрался в автомобиль на трассе, мужчины сбежали в лес

На севере Карелии медведь похозяйничал в автомобиле, стоявшем на трассе «Кемь-Калевала».

Хозяин леса помял крышу автомобиля, открыл машину, разодрал сиденья и съел еду, которую нашел в салоне. Когда к машине подошли владелец с приятелем, медведь совсем не обрадовался визитерам. Жители Кеми спрятались в лесу от зверя и вызвали спасателей.

Звонок диспетчеру кемских пожарных поступил 21 июля в 17:14 по системе «112». К месту ЧП выехал дежурный караул пожарной части 22 на автоцистерне, с собой спасатели прихватили ракетницу для отпугивания животного. Подъезжая, пожарные включили сирену и отпугнули дикого зверя.

Из леса к пожарным вышли мужчины. Впоследствии к ним приехала полиция и охотовед. Что стало с машиной жителей Кеми, показали в паблике местные спасатели. (фото скриншот)