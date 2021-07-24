Минтруд и Роспотребнадзор разъяснили порядок обязательной вакцинации

В Минтруде и Роспотребнадзоре разъяснили порядок организации вакцинации в коллективах и порядок учета процента привившихся. Разъяснения и рекомендации опубликованы на сайте федерального министерства.

«В постановлениях главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации определены категории (группы) граждан, так называемых «групп риска», которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей и должны пройти вакцинацию. При вынесении подобных постановлений граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия»,

- констатируется в документе. Специальные постановления приняты в 35 регионах страны.

Работодателям рекомендовано проводить разъяснительную работу среди сотрудников о пользе вакцинации, в том числе с использованием «личного положительного опыта» уже привитых. Также предлагается на усмотрение работодателя предоставлять дополнительный выходной для прохождения вакцинации.



Вакцинировать сотрудников работодателям предлагается централизованно или в рабочее время, а тех, кто отказывается от прививки, можно отстранять от работы.

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)»,

- сказано в документе.

При этом форму приказа об отстранении работника из-за отказа вакцинироваться работодателю предлагается разработать самостоятельно.

В качестве юридического базиса мер по обязательной вакцинации перечисляется ряд документов. В частности, абзац 8 части первой статьи 76 Трудового кодекса; пункт 2 статьи 5 федерального закона №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; постановление главного санитарного врача субъекта; подпункт 6 пункта 1 статьи 51 федерального закон № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункт 18.3 СП 3.13.2.3. 146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; приказ Минздрава РФ «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Также в числе требований, которые выдвигают ведомства, подчеркивается, что уровень коллективного иммунитета на российских предприятиях нужно обеспечить на уровне 80% от списочного состава, включая переболевших и вакцинированных.

Вдобавок, работодателям предлагается, если такая возможность есть, временно перевести на удаленку сотрудников. Однако такую возможность рекомендуют преимущественно использовать для сотрудников, у которых есть противопоказания к вакцинации, подтвержденные медицинским заключением. (фото neelam279, pixabay.com)