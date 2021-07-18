18 июля 2021, 09:47
Общество

Артур Парфенчиков попросил не выходить на улицу и не ходить в леса

Глава Карелии рассказал о 34 лесных пожарах на территории республики

Информацией о пожарах в лесах Карелии поделился на своей странице ВКонтакте глава республики Артур Парфенчиков. По его мнению, ситуация хотя и сложная, но она под контролем.  Отдельно руководитель региона обратился к жителям Петрозаводска.

В столице республике стоит смог, запах дыма и гари люди чувствуют уже несколько дней. Парфенчиков в очередной раз объяснил, что они доносятся с территории Пряжинского района.

Там горят леса рядом с населенными пунктами Кудама Эссойла, охвачено огнем 200 гектаров. Тушат пожары 70 человек, используя 10 единиц техники. Утром 17 июля на место даже отправили вертолет, он семь раз сбрасывал воду по кромке стены огня и продолжил работу вечером.

Ситуация под контролем, заверил Парфенчиков. Он также добавил, что сил и средств достаточно, но для ликвидации огня может понадобиться несколько дней. При этом жители столицы могут не беспокоиться.

«Отмечу, что жителям Петрозаводска ничего не угрожает, но специалисты рекомендуют ограничить нахождение на улице», - заявил глава Карелии.

В республике на субботу, 17 июля, зафиксировано 34 лесных пожара. Они бушуют на площади 2610 гектаров. Локализовать удалось 10 возгораний. С огнем борются 400 человек, 62 единицы техники, 4 борта авиации для разведки, вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством.

В Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении ввели режим ЧС. Запрещено посещать леса в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах.

Парфенчиков попросил всех, кто находится в Карелии, в выходные отказаться от походов в лес. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте

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