Движение по дорогам Сортавалы перекрыли

С понедельника, 19 июня, в Сортавале ограничат движение по автомобильной дороге на у лице Советских Космонавтов. Администрация поселения сообщила, что транспорт не сможет ездить по участку от пересечения улиц Карельской и Восточно-Железнодорожной.

Также будет движение будет ограничено и по дороге на улицах Ладожской и Восточно-Железнодорожной.

Запрет связан с заменой участка водопровода ООО «Карелводоканал». Предприятие также закрывает доступ неочищенных сточных вод в залив Ляппяярви.

По окончании работ все вышеуказанные дороги заасфальтируют, пообещали местные власти. // Фото: администрация Сортавальского поселения