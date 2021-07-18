В старинной карельской деревне играли на кантеле, ели уху из судака

В одном из старейших поселений Ребольской волости – деревне Гафостров в День памяти святых апостолов Петра и Павла прошел престольный праздник.

На залитой солнцем лужайке коллективы художественной самодеятельности Муезерского района показали современные интерпретации традиционной карельской музыки, аутентичные танцы.

Гость праздника депутат ЗС РК Андрей Мазуровский подчеркнул важность сохранения культурного наследия людей, испокон веков живших на этой территории.

«Можно содержать футбольные клубы, заводы, заниматься бизнесом и многим другим. Но есть среди нас и те, кто сохраняет историю и передает знания о наших корнях детям»,

- сказал Мазуровский.