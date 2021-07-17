В Сегежском районе из-за разгула огня в лесах ввели режим ЧС

Продолжают гореть леса в Сегежском районе. С огнем справиться пока не получается, в региональном МЧС ввели режим ЧС на этой территории с 17 июля. Помощник начальника ведомства Сергей Шугаев сообщил об этом в соцсетях.

По его словам, в лесах района полыхают шесть пожаров. Их площадь достигла 500 гектаров. Ситуацию Шугаев назвал очень серьезной, требующей оперативного реагирования.

Чтобы справиться со стихией, в экстренном порядке созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Представители предприятий и организаций, отвечающих за горящую территорию, решали, что делать.

«Имеющихся в нашем распоряжении сил должно хватить для стабилизации лесопожарной обстановки», - заявил Шугаев.

Он также выразил недовольство действиями местной службы. По мнению помощника руководителя МЧС Карелии, ее сотрудники пропустили опасность.

«Необходимо было решить еще тогда, когда площадь возгорания была не более 2 — 3 гектаров, а не ждать, пока небольшой огонь распространится на сотни гектаров вокруг», - сказал Шугаев.

Он добавил, что по факту этой халатности организована процессуальная проверка прокуратуры. // Фото: администрация Сегежского района