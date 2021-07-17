Пропавшую в Петрозаводске женщину с Альцгеймером нашли

Пожилая женщина, которую с утра разыскивали в Петрозаводске, счастливо нашлась. Об этом сообщили участники группы «Доброспас» в своем аккаунте в соцсети.

В информации сказано, что пенсионерку обнаружили благодаря неравнодушным и внимательным участникам поискового отряда.

Где именно нашли 70-летнюю Татьяну Кореневу, не сказано. Все ли с ней в порядке – тоже.

Напомним, в 10 часов утра женщина вышла из поликлиники на Ключевой улице и исчезла. После этого ее стали активно искать, ведь пенсионерка страдает болезнью Альцгеймера. // Фото: «Доброспас»