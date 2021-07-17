17 июля 2021, 13:02
Женщину со спутанным сознанием разыскивают в Петрозаводске
Полиция просит помощи в поисках пропавшей пенсионерки Татьяны Кореневой
Утром в субботу в Петрозаводске пропала 70-летняя Татьяна Коренева. Женщина в 10:00 вышла из поликлиники, с тех пор ее не видели, полиция просит горожан помочь в поисках.
Пенсионерка посещала поликлинику № 4 на улице Ключевой. Она вышла из медицинского учреждения, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
У пропавшей пожилой женщины болезнь Альцгеймера, в результате ее сознание спутанное.
Татьяна Коренева была одета в черные брюки, голубую футболку с узором «ромбик» и белые босоножки.
Всех, кто что-то о ней знает или видел пропавшую, просят срочно сообщить об этом по телефонам+79535342572 и +79872400341. // Фото: МВД