Женщину со спутанным сознанием разыскивают в Петрозаводске

Утром в субботу в Петрозаводске пропала 70-летняя Татьяна Коренева. Женщина в 10:00 вышла из поликлиники, с тех пор ее не видели, полиция просит горожан помочь в поисках.

Пенсионерка посещала поликлинику № 4 на улице Ключевой. Она вышла из медицинского учреждения, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

У пропавшей пожилой женщины болезнь Альцгеймера, в результате ее сознание спутанное.

Татьяна Коренева была одета в черные брюки, голубую футболку с узором «ромбик» и белые босоножки.

Всех, кто что-то о ней знает или видел пропавшую, просят срочно сообщить об этом по телефонам+79535342572 и +79872400341. // Фото: МВД