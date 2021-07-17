Глубокой ночью инспекторы задержали пьяного водителя

Ночью 17 июля на трассе Медвежьегорского района полицейские остановили пьяного водителя, сообщили в Госавтоинспекции Карелии. Очередную облаву на нетрезвых автомобилистов анонсировали на субботу. Нарушитель, видимо, не предполагал, что на дорогах будут дежурить не только днем.

Пьяного за рулем задержали на 86-м километре автодороги Медвежьегорск Толвуя - Великая Губа. Это было в 0:45 ночи.

Инспекторы остановили подозрительного водителя, убедились, что он «под градусом», и отстранили от управления транспортным средством.

В отношении нарушителя составили административный протокол. Ему грозит штраф и лишение прав. Решать, какое наказание назначить, будет суд.

Напомним, на дорогах республики 17 июля идут массовые проверки - ищут пьяных за рулем. // Фото: Госавтоинспекция Карелии