Женщина пыталась вывезти в Финляндию 67 старинных монет

Русскоговорящая жительница Финляндии пересекала границу в Выборгском районе Ленобласти и попалась таможенникам. Они обнаружили в ее автомобиле незадекларированные предметы, которые могут быть очень ценными в историческом плане, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Когда сотрудники пропускного поста «Торфяновка» осматривали машину женщины, то нашли 67 старинных монет. Они предположительно датируются XVIII - началом ХХ веков.

Таможенники справедливо предположили, что монеты могут представлять культурную и историческую ценность, значит, их нельзя вывозить из России. Незадекларированный товар изъяли.

«Монеты направили на экспертизу, которая установит их рыночную стоимость, а также определит, относятся ли они к категории культурных ценностей», - сообщил и. о. руководителя таможенного поста МАПП «Торфяновка» Александр Абрамов.

Также после заключения экспертов станет ясно, есть ли в действиях женщины состав правонарушения и будут ли ее наказывать. // Фото: пресс-служба СЗТУ