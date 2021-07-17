Житель Карелии «подарил» петербургскому аферисту больше 300 тысяч

Житель Пудожского района решил приобрести кровельные сендвич-панели и нашел нужный товар на популярном сайте объявлений. Материалы продавали в Северной столице, цена была очень привлекательной. Оплатив все заранее, 51-летний мужчина не увидел ни товара, ни денег, сообщили в УМВД РФ по Карелии.

Покупателя ничего не насторожило, ведь продавец активно общался, обещал помочь с доставкой, сообщал телефон того, кто якобы поедет в Карелию и привезет панели для кровли.

Товар он обещал доставить прямо к дому покупателя. Деньги за это просил небольшие. Но нужно было перевести на счет полную стоимость сендвич панелей - 316 800 рублей.

Наивный пудожанин так и сделал. После этого мнимые продавец и водитель пропали. Возбуждено уголовное дело. // Фото: nashbryansk