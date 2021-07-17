На сетях «Водоканала» в Петрозаводске случилась авария

Субботним утром жители дома № 20 по улице Сусанина в Петрозаводске остались без водоснабжения. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города, причина в ремонтных работах на сетях «Водоканала».

Воду отключили в 10:15, в ЕДДС объяснили, что рабочие устраняют повреждение, возникшее на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения «ПКС – Водоканал».

Когда дадут воду, не сообщается. Поскольку отключение произошло внезапно, для жителей организовали подвоз, около дома поставили водовозку.

В ЕДДС также сообщили, что между №35 на Лососинском шоссе и №22 на улице Хейкконена обнаружили течь. «Водоканал» занимается этой проблемой. // Фото: bavly-tat.ru