Огонь охватил леса Сегежского района, власти ввели режим ЧС

Ситуация с природными пожарами в Карелии по-прежнему очень тяжелая. Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Сегежского и Суоярвского районов, а также Эссойльского сельского поселения. Новый глава Минприроды республики убедительно попросил граждан не посещать леса.

Вечером в пятницу в Сегеже заседал оперштаб, на пожарах около населенных пунктов лично побывал генерал-майор МЧС Сергей Шугаев. Очень плохо обстоят дела в Волдозеро. Пламя на 2,5 километра подобралось к поселку.

Здесь круглые сутки дежурят спасатели, чтобы не подпустить огонь к домам. Они прокладывают по периметру и расширяют минерализованные полосы.

Во многих местах пожары приходится тушить практически вручную, вооружившись только противопожарными ранцами и мотопомпами. Технику доставить в труднодоступные места очень сложно.

При этом огонь изменяет направление. Он утихает в одном месте и тут же развивается в другом. Десятки километров лесных дорог создали при помощи бульдозеров для подвоза воды и проезда спасательной техники.

В Карелии на данный момент действует 20 лесных пожаров, их общая площадь составила более 1000 гектаров.

Запрещено посещать леса в Сегежском, Суоярвском, Калевальском, Муезерском, Пряжинском районах. // Фото: Минприроды Карелии