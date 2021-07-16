Пешехода спасла реакция - внедорожник едва не сшиб молодого человека

Видеорегистратор очевидца запечатлел опасную ситуацию на дороге в Петрозаводске. Молодой человек едва не получил серьезные травмы при переходе проезжей части на Лесном проспекте. Избежать трагедии удалось благодаря его реакции.

Инцидент произошел утром 16 июля на нерегулируемом пешеходном переходе на Лесном проспекте, у дома №57, сообщает dtpptz.ru.

Двигавшийся в средней полосе автомобиль остановился, чтобы пропустить молодого человека. Внедорожник «Шевроле Нива», двигавшийся в правой полосе, проехал «зебру» без остановки, чудом не сбив человека, успевшего отбежать на тротуар.