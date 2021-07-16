В Эссойле ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара

В Пряжинском районе в районе Сяпсинского лесничества действует крупный лесной пожар. Его площадь – 45 гектаров, сообщили 16 июля в министерстве природных ресурсов и экологии. В министерстве сообщили, что угрозы населенному пункту СНТ «Руга» нет. Естественной преградой стала автомобильная дорога. Для тушения возгорания привлечены восемь человек и две единицы техники. Для охраны СНТ дополнительно выставили автоцистерну.

Между тем с 15 июля глава администрации Пряжинского района ввел режим ЧС на территории Эссольского поселения, в состав которого входит СНТ. Также к месту возгорания направлены еще две автоцистерны. Локализовать пожар планируют 17 июля.

Ранее режим ЧС был введен в Суоярвском районе из-за пожара вблизи поселка Найстенъярви. Пожар возник на полосе отвода железной дороги. Его площадь около 110 гектаров. Из-за угрозы были эвакуированы 70 жителей поселка. К тушению привлечены 25 человек и четыре единицы техники, задействованы два пожарных поезда и автоцистерны, созданы минполосы шириной 4-5 метров. Спасатели не проводили отжиг из-за сильных порывов ветра. При этом движение пожара в сторону Найстенъярви удалось остановить. Локализовать пожар планирует в течение 16 июля.

Пожары бушуют и в Сегежском районе. В Волдозерском лесничестве лес горит на площади 150 га, возможна угроза населенному пункту СНТ «Ручеек», вокруг него произвели опашку. Тушат огонь 16 человек. Трактор проводит опашку, проводится отжиг. Районную администрацию попросили срочно ввести режим ЧС. Локализовать пожар планируют в течение 17 июля. Еще один пожар на площади 73 гектаров бушевал в Надвоицком лесничестве. Его удалось локализовать утром 16 июля. (фото vk.com)