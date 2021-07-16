Жителя Карелии отправили за решетку за изнасилование юной падчерицы

Мужчине предстоит провести за решеткой 15 лет за тяжкие преступления в отношении малолетней девочки. Его осудили за насильственные действия сексуального характера и изнасилование падчерицы, которой нет и 14 лет.

По сообщению Следкома, на протяжении длительного времени житель Костомукши, используя свое физическое превосходство над несовершеннолетней падчерицей, совершал в отношении нее развратные действия и изнасилования. Насильник совершал преступления дома и на даче.

В минувший четверг, 15 июля, суд приговорил насильника к 15 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу. (фото zp.vgorode.ua)