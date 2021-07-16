16 июля 2021, 16:03
Происшествия

Местного «Отелло» будут судить в Петрозаводске

Накануне 8 марта в столице Карелии произошло убийство, дело дошло до суда

В Петрозаводске женщина погибла в собственной квартире во время ссоры с супругом.

Трагедия произошла ночью 7 марта 2021 года, рассказали в Следкоме. 37-летний нетрезвый супруг в ходе внезапной ссоры с супругой задушил ее. Женщина погибла, а мужчину будут судить за убийство.

Уголовное дело находится на рассмотрении. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. (фото biwork.ru)

Обсудить
просмотр
190405
Метки: 
Убийство
новости петрозаводска
Следком
Суд