16 июля 2021, 16:03
Местного «Отелло» будут судить в Петрозаводске
Накануне 8 марта в столице Карелии произошло убийство, дело дошло до суда
В Петрозаводске женщина погибла в собственной квартире во время ссоры с супругом.
Трагедия произошла ночью 7 марта 2021 года, рассказали в Следкоме. 37-летний нетрезвый супруг в ходе внезапной ссоры с супругой задушил ее. Женщина погибла, а мужчину будут судить за убийство.
Уголовное дело находится на рассмотрении. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. (фото biwork.ru)