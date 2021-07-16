Местного «Отелло» будут судить в Петрозаводске

В Петрозаводске женщина погибла в собственной квартире во время ссоры с супругом.

Трагедия произошла ночью 7 марта 2021 года, рассказали в Следкоме. 37-летний нетрезвый супруг в ходе внезапной ссоры с супругой задушил ее. Женщина погибла, а мужчину будут судить за убийство.

Уголовное дело находится на рассмотрении. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. (фото biwork.ru)