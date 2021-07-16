Шестерых жителей Карелии оштрафуют за рыбалку в неположенном месте

Рыбаков привлекли к административной ответственности за рыбалку в местах миграции рыбы к нересту. Нарушители были выявлены в Кемском районе в ходе совместной облавы рыбоохраны и транспортной полиции.

С начала июля при патрулировании устья реки Кемь, которое является местом нереста семги, было выявлено шестеро рыбаков в возрасте от 30 до 57 лет, сообщили в транспортной полиции. Несмотря на запрет, пятеро жителей Кемского района и один житель Беломорского района рыбачили удочками и самодельными приспособлениями – «катюшами».

Завидев транспортных полицейских, рыбаки попытались выкинуть снасти в воду. Но их действия зафиксировали полицейские. Были возбуждены административные дела по признакам нарушения правил добычи (вылова) водных биоресурсов. Максимальное наказание – штраф до пяти тысяч рублей и конфискация судна и орудий рыбалки. Материалы рассматривает отдел госконтроля, надзора и рыбоохраны по Кемскому району. (фото источника)