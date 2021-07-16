16 июля 2021, 15:07
Дама приревновала купившего мотоцикл юного друга, он пригрозил ножом
Уголовное дело об угрозе убийством возбудили полицейские в Петрозаводске
Молодого петрозаводчанина будут судить за то, что он угрожал убийством своей взрослой сожительнице. Женщина приревновала его, молодой человек вынул нож и произнес страшные слова, сообщили в УМВД РФ по региону.
Началось все с радостного события: покупки мотоцикла. Петрозаводчанин приобрел долгожданную технику и решил отметить это с 46-летней подругой.
Во время праздничного ужина женщина заметила, что ее 25-летний бойфренд постоянно отправляет кому-то сообщения. Она стала ревновать, пара поссорилась.
Мужчина вынул нож и пригрозил убить сожительницу. После этого он ушел из дома, а женщина вызвала полицейских. Молодой человек извинился, но уголовное дело уже возбудили. Ему предстоит ответить за свои слова. // Фото: gorcom36.ru