16 июля 2021, 13:53
В Прионежском районе поймали водителя без прав и отняли Audi
На трассе «Кола» молодой автомобилист ночью выехал на полосу встречного движения
Ночью 16 июля сотрудники ДПС поймали молодого нарушителя. Парень на иномарке выехал на встречную полосу. Когда его остановили, выяснилось, что водительских прав у юноши нет, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Инцидент случился на 414-м километре автодороги «Кола» в 02:30 ночи. Полицейские увидели Audi на встречной полосе и велели водителю остановиться.
Когда они стали оформлять протокол об административном правонарушении, выяснилось,что прав у 24-летнего парня нет.
Автомобиль изъяли и отвезли на специализированную стоянку. Теперь водитель ответит не только за выезд на «встречку», но и за поездку без прав. // Фото: Госавтоинспекция Карелии