В Прионежском районе поймали водителя без прав и отняли Audi

Ночью 16 июля сотрудники ДПС поймали молодого нарушителя. Парень на иномарке выехал на встречную полосу. Когда его остановили, выяснилось, что водительских прав у юноши нет, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент случился на 414-м километре автодороги «Кола» в 02:30 ночи. Полицейские увидели Audi на встречной полосе и велели водителю остановиться.

Когда они стали оформлять протокол об административном правонарушении, выяснилось,что прав у 24-летнего парня нет.

Автомобиль изъяли и отвезли на специализированную стоянку. Теперь водитель ответит не только за выезд на «встречку», но и за поездку без прав. // Фото: Госавтоинспекция Карелии