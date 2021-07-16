16 июля 2021, 13:28
В центре Петрозаводска образовалась глубокая яма в асфальте
Администрация Петрозаводска выясняет причины провала покрытия на Красной улице и обещает засыпать дыру
В центре калельской столицы провалилось асфальтовое покрытие. Яма появилась на улице Красной в Петрозаводске, сообщили в мэрии.
В данный момент сотрудники управления транспорта и дорожного хозяйства уже обследовали опасный участок.
Власти обещают что дыру огородят и ликвидируют. Предупреждающие знаки должен поставить подрядчик «ТехРент». Он же и засыплет яму, которая образовалась в дорожном покрытии. // Фото: пресс-служба горадминистрации