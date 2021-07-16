Парни в Кеми украли камеры наблюдения, не смущаясь, что идет запись

Руководитель одной из организаций в Кеми обратился за помощью в полицию. Он сообщил, что с фасада здания неизвестные злоумышленники сняли и унесли две IP-камеры. Вычислить воров помогла запись с тех самых камер, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Карелии.

Ее изъяли и просмотрели сотрудники уголовного розыска. До того, как камеры отключились, в кадре были отчетливо видны молодые люди. Двое парней рассматривали технику и пытались ее сорвать со стены. Потом съемка оборвалась.

По записи полицейские установили личности похитителей. Это 23-летние жители города, которые во всем признались. Парни рассказали, что успели продать одну камеру. Вырученные за нее деньги они пропили.

Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что один из воров ранее совершил еще одно хищение. Молодого человека заключили под стражу. Вопрос о мере пресечения для второго пока решается. // Фото: mosreg.ru