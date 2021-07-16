Молодая знакомая украла деньги из квартиры пьяной пенсионерки в Олонце

Пенсионерка в Олонце подружилась на почве совместных возлияний с 27-летней дамой. В итоге пожилая женщина лишилась сбережений. Молодая подруга вынесла их из ее квартиры, завладев ключами. В пресс-службе УМВД РФ по Карелии сообщили, что злоумышленницу быстро вычислили.

Пенсионерка обратилась в полицию, когда протрезвела и обнаружила пропажу 11 тысяч рублей из квартиры. При этом дома ее в момент исчезновения сбережений не было. Жительница Олонца выпивала в компании.

Сотрудники угрозыска выяснили, что пока она была в гостях вместе с молодой приятельницей, та украла ключи от квартиры. Пенсионерка уже была в состоянии опьянения и не заметила пропажи.

Злоумышленница открыла ее дверь и взяла деньги. Когда воровку задержали, она призналась во всем. Большую часть похищенного женщина уже истратила. Но тысячу рублей полицейским вернула. Возбуждено уголовное дело. // Фото: traveldailymedia